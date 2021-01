Anziani, la Norvegia rivede le linee guida sui vaccini (Di domenica 17 gennaio 2021) «Pfizer e Biontech stanno lavorando con l’Agenzia del farmaco norvegese (NoMa) per indagare sui decessi di persone anziane associati alla vaccinazione anti Covid»: la dichiarazione si riferisce ai casi di reazione avversa alla prima somministrazione del farmaco che potrebbe essere responsabile della morte di 29 Anziani fragili all’interno di case di cura della Norvegia. «Reazioni avverse comuni ai vaccini a mRna come febbre e nausea – si legge in una nota diffusa da NoMa – possono avere contribuito a un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 17 gennaio 2021) «Pfizer e Biontech stanno lavorando con l’Agenzia del farmaco norvegese (NoMa) per indagare sui decessi di persone anziane associati alla vaccinazione anti Covid»: la dichiarazione si riferisce ai casi di reazione avversa alla prima somministrazione del farmaco che potrebbe essere responsabile della morte di 29fragili all’interno di case di cura della. «Reazioni avverse comuni aia mRna come febbre e nausea – si legge in una nota diffusa da NoMa – possono avere contribuito a un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

