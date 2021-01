Alpha Tauri: non più un team di passaggio (Di sabato 16 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno della (ri)nascita della scuderia Alpha Tauri. Il team, precedentemente noto come Toro Rosso, ha deciso di voltare pagina, puntando a traguardi ambiziosi grazie al talento dei suoi piloti. Uno su tutti Gasly, vincitore del gran premio di Monza 2020. Alpha Tauri: verso scenari ambiziosi? Il team, per anni è stato considerato come la scuderia B della Red Bull. I piloti dell’accademia giovanile della Red Bull, venivano introdotti al mondo della Formula Uno tramite la scuderia con sede a Faenza. La maggior parte dei componenti del team, infatti, è italiana e il quartier generale è situato nella città romagnola di Faenza. Città che ha accolto Pierre Gasly dopo la negativa esperienza in Red Bull, restituendo al pilota francese la serenità di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno della (ri)nascita della scuderia. Il, precedentemente noto come Toro Rosso, ha deciso di voltare pagina, puntando a traguardi ambiziosi grazie al talento dei suoi piloti. Uno su tutti Gasly, vincitore del gran premio di Monza 2020.: verso scenari ambiziosi? Il, per anni è stato considerato come la scuderia B della Red Bull. I piloti dell’accademia giovanile della Red Bull, venivano introdotti al mondo della Formula Uno tramite la scuderia con sede a Faenza. La maggior parte dei componenti del, infatti, è italiana e il quartier generale è situato nella città romagnola di Faenza. Città che ha accolto Pierre Gasly dopo la negativa esperienza in Red Bull, restituendo al pilota francese la serenità di ...

