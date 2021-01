Unione dei comuni raccomanda | ' Sulla neve in sicurezza'

Agenzia_Italia : La mossa dei social network contro Trump è illegittima. Lo dice l'Unione europea - squopellediluna : Il mostro giuridico che ricopre l’intero territorio italiano da ventidue anni fa parte di un sistema diffuso in tut… - AnnaLodeserto : RT @marcast5: Rafforzare il ruolo dei cittadini: pubblicata la relazione sulla cittadinanza dell’Unione europea - stefanosodaro : Il Sabato ci offre l'abbraccio a noi ancora vietato.È un profumo Shabbath,fragranza di pane,delizia di vino.È una g… - lupiscitelli : @MattiaBBagnoli Io vedo un'unica possibile risposta: un'unione europea che diventa Stato federale, con una condivis… -

Ultime Notizie dalla rete : Unione dei

LuccaInDiretta

Avrebbe negato aiuti alimentari per l'emergenza Covid ai bisognosi, tra cui stranieri in difficoltà e anziani non autosufficienti, riservandoli invece a famiglie benestanti. Questa l'accusa di cui dev ...Il Garante si riserva di intervenire in via d'urgenza, per tutelare gli utenti italiani e far rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Intanto da WhatsApp avvisano del rin ...