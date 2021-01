Serie A | Lazio-Roma 3-0 | festa Inzaghi con Immobile e Luis Alberto

(Di sabato 16 gennaio 2021) Nell'anticipo della 18a giornata diA, latravolge 3-0 lae si riporta in piena corsa Champions League. Il derby di campionato numero 153 non ha praticamente storia. La serata nera di ...

OptaPaolo : 3 - La Lazio ha eguagliato la sua vittoria con margine più ampio contro la Roma in Serie A: al pari del 3-0 di marz… - SkySport : ??? LAZIO-ROMA 3-0 Risultato finale ? ? #Immobile (15’) ? #LuisAlberto (23’) ? #LuisAlberto (67') ??… - OptaPaolo : 4 - Ciro #Immobile ha segnato la sua quarta rete nel Derby della Capitale con la maglia della Lazio: solo due bianc… - sportface2016 : #Lazio, il messaggio di #FelipeCaicedo al termine della vittoria sulla #Roma per 3-0 - sportface2016 : #LazioRoma 3-0 | Le parole di #Fonseca nel post partita -

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - La Lazio domina e vince il derby contro la Roma per 3-0 nell'anticipo della 18/a giornata del campionato di serie A. In un Olimpico deserto per le misure anti Covid, ...Nell’anticipo della 18a giornata di Serie A, la Lazio travolge 3-0 la Roma e si riporta in piena corsa Champions League. Il derby di campionato numero 153 non ha praticamente storia, con i giallorossi ...