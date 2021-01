Salvini spera in Mattarella: “Non può subire un governo Conte-Mastella” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – “Mi rifiuto di pensare che Mattarella possa subire un governo Conte-Mastella“: così Salvini si appella al presidente della Repubblica in vista di un possibile terzo esecutivo guidato dallo stesso premier. “In un Paese normale Conte si sarebbe già dimesso“, aggiunge il leader ella Lega. “In qualunque Paese normale, se un partito di maggioranza si dimette e non hai più i numeri, ti dimetti anche tu“, fa presente. Ma invece il premier punta proprio a superare la crisi scatenata da Renzi convincendo senatori sparsi qua e là per raggiungere quota 161 e incassare la fiducia martedì a Palazzo Madama. Salvini: “Mattarella non può subire il governo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – “Mi rifiuto di pensare chepossaun“: cosìsi appella al presidente della Repubblica in vista di un possibile terzo esecutivo guidato dallo stesso premier. “In un Paese normalesi sarebbe già dimesso“, aggiunge il leader ella Lega. “In qualunque Paese normale, se un partito di maggioranza si dimette e non hai più i numeri, ti dimetti anche tu“, fa presente. Ma invece il premier punta proprio a superare la crisi scatenata da Renzi convincendo senatori sparsi qua e là per raggiungere quota 161 e incassare la fiducia martedì a Palazzo Madama.: “non puòil...

