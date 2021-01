Rientro in campo di Osimhen: il dolore al braccio è superato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Osimhen è risultato ancora positivo al tampone (è la terza volta in 14 giorni di isolamento domiciliare). Il nigeriano non ha potuto prendere parte al pranzo che la squadra ha consumato su invito di mister Gattuso ieri 14 gennaio (per compattare il gruppo il tecnico ha pensato di saltare la seduta di allenamento prevista per portare gli azzurri a mangiare fuori). La carica virale sta diminuendo, ma il ragazzo non può ancora considerarsi del tutto guarito. Come riportato dall’edizione odierna di ‘Repubblica‘, domani 16 gennaio Osimhen si sottoporrà ad un altro test molecolare, sperando che possa risultare finalmente negativo. Le cose comunque non stanno andando così male: Osimhen, che ricordiamo essere asintomatico, si sta allenando da solo in casa con grande intesità, brucia letteralmente le tappe sul tapis-roulant alla massima ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021)è risultato ancora positivo al tampone (è la terza volta in 14 giorni di isolamento domiciliare). Il nigeriano non ha potuto prendere parte al pranzo che la squadra ha consumato su invito di mister Gattuso ieri 14 gennaio (per compattare il gruppo il tecnico ha pensato di saltare la seduta di allenamento prevista per portare gli azzurri a mangiare fuori). La carica virale sta diminuendo, ma il ragazzo non può ancora considerarsi del tutto guarito. Come riportato dall’edizione odierna di ‘Repubblica‘, domani 16 gennaiosi sottoporrà ad un altro test molecolare, sperando che possa risultare finalmente negativo. Le cose comunque non stanno andando così male:, che ricordiamo essere asintomatico, si sta allenando da solo in casa con grande intesità, brucia letteralmente le tappe sul tapis-roulant alla massima ...

Alexis Saelemaekers, che si era infortunato durante l'ultima gara del 2020 contro la Lazio, è vicino al rientro in campo che potrebbe avvenire già lunedì nel match in casa ...

SALERNITANA: clamoroso, nuovo infortunio per Lombardi!

Proprio quando il rientro in campo sembrava imminente, Cristiano Lombardi morde il freno e rischia di finire fuori lista per motivi di natura fisica. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione,..

Proprio quando il rientro in campo sembrava imminente, Cristiano Lombardi morde il freno e rischia di finire fuori lista per motivi di natura fisica. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione,..