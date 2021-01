Prada Cup, Luna Rossa da record: la barca più veloce nella prima giornata! A quanti nodi volava? Picco da urlo in km/h (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luna Rossa è stata l’imbarcazione più veloce della prima giornata della Prada Cup. Il team italiano ha perso la regata contro Ineos Uk per 28”, ma durante il match race James Spithill hanno fatto registrare un Picco di velocità notevole, il più elevato nelle due prove andate in scena durante la notte (nella prima BRITAnnia aveva sconfitto gli statunitensi di American Magic con addirittura 1’20” di margine). Luna Rossa ha toccato la velocità record di 46,72 nodi. Si tratta dell’equivalente di 86,525 km/h (ricordiamo che un nodo corrispone a 1,852 km/h, è l’unità di misura della velocità in ambiente nautico). Un Picco davvero notevole e interessante, ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)è stata l’imzione piùdellagiornata dellaCup. Il team italiano ha perso la regata contro Ineos Uk per 28”, ma durante il match race James Spithill hanno fatto registrare undi velocità notevole, il più elevato nelle due prove andate in scena durante la notte (BRITAnnia aveva sconfitto gli statunitensi di American Magic con addirittura 1’20” di margine).ha toccato la velocitàdi 46,72. Si tratta dell’equivalente di 86,525 km/h (ricordiamo che un nodo corrispone a 1,852 km/h, è l’unità di misura della velocità in ambiente nautico). Undavvero notevole e interessante, ...

