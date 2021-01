Neonato morto in culla: i genitori positivi al Coronavirus (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dramma in provincia di Cuneo, , stabilita l’autopsia sul piccolo. Una drammatica morte e un tremendo sospetto, ovvero che si possa trattare della più giovane vittima di Coronavirus nel nostro Paese. Il dramma si è consumato nelle scorse ore in provincia di Cuneo e solo dopo le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dramma in provincia di Cuneo, , stabilita l’autopsia sul piccolo. Una drammatica morte e un tremendo sospetto, ovvero che si possa trattare della più giovane vittima dinel nostro Paese. Il dramma si è consumato nelle scorse ore in provincia di Cuneo e solo dopo le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

kotohikii : ve lo giuro questo è il tipo di persona a cui se dici che ne so che ti è morto il figlio neonato nel sonno lei ti f… - Riccardo72R : RT @giannileft: @fattoquotidiano E neanche un secondo per il bimbo di sei mesi morto in mare due mesi fa? O per il neonato morto ieri?Sempr… - SimonettaCom : RT @Sarita_Libre: Un bambino appena nato è morto dopo essere rimasto per 5 giorni in mare. - MissMar16662447 : RT @Sarita_Libre: Un bambino appena nato è morto dopo essere rimasto per 5 giorni in mare. - Elleenne1 : RT @Sarita_Libre: Un bambino appena nato è morto dopo essere rimasto per 5 giorni in mare. -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato morto A Cuneo neonato di 20 giorni muore nella culla, il gemello sta bene Quotidiano Piemontese Cuneo, neonato di 20 giorni muore in culla. I genitori erano risultati positivi al Covid

Un neonato di appena venti giorni è morto oggi in casa in provincia di Cuneo. A dare l’allarme sono stati i genitori del piccolo che, accorgendosi che il bimbo non stava bene, hanno subito avvisato il ...

Viterbo, bimba nasce morta a Belcolle. Indaga la Procura

Tragedia a Belcolle per la morte di una neonata. Sarà ora l’autopsia a dover chiarire se la piccola è nata morta oppure è ...

Un neonato di appena venti giorni è morto oggi in casa in provincia di Cuneo. A dare l’allarme sono stati i genitori del piccolo che, accorgendosi che il bimbo non stava bene, hanno subito avvisato il ...Tragedia a Belcolle per la morte di una neonata. Sarà ora l’autopsia a dover chiarire se la piccola è nata morta oppure è ...