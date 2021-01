Nell' anno della pandemia boom di avvistamenti di Ufo

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel 2020, l’, aumentano le segnalazioni di Ufo, gli oggetti volanti non identificati. E’ quanto sottolinea il Cun, il Centro ufologico nazionale. Le segnalazioni giunte al servizio...

Nel 2020, l’anno della pandemia, aumentano le segnalazioni di Ufo, gli oggetti volanti non identificati. E’ quanto sottolinea il Cun, il Centro ufologico nazionale. Le segnalazioni giunte al servizio ...Anche quest’anno, come da tradizione, sono stati assegnati i prestigiosi premi del Club a sportivi che si siano particolarmente distinti in ambito nazionale ed internazionale.