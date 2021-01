Milik-Olympique a oltranza e con fiducia: il primo passo è stato fatto (Di sabato 16 gennaio 2021) La domanda più importante è: siamo davvero sulla strada giusta per risolvere il vero tormentone degli ultimi dieci mesi almeno, quello relativo ad Arkadiusz Milik? Sì, la risposta è sì, siamo sulla strada giusta. E di sicuro non c’erano rotture o rifiuti, piuttosto una trattativa in corsa che è andata avanti in serata anche in conference call. Milik ha accettato la proposta di ingaggio, diciamolo forte e chiaro perché si tratta di un passaggio di fondamentale importanza. Napoli e Olympique stanno ragionando per chiudere sulla base di un trasferimento che preveda circa 10 milioni cash, una percentuale su futura rivendita, eventuali bonus. Queste cose possono saltare per un’inerzia, conosciamo la storia, ma siamo davvero sulla strada giusta. Milik rinnoverebbe con il Napoli per una stagione, poi scatterebbe l’obbligo dal ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) La domanda più importante è: siamo davvero sulla strada giusta per risolvere il vero tormentone degli ultimi dieci mesi almeno, quello relativo ad Arkadiusz? Sì, la risposta è sì, siamo sulla strada giusta. E di sicuro non c’erano rotture o rifiuti, piuttosto una trattativa in corsa che è andata avanti in serata anche in conference call.ha accettato la proposta di ingaggio, diciamolo forte e chiaro perché si tratta di un passaggio di fondamentale importanza. Napoli estanno ragionando per chiudere sulla base di un trasferimento che preveda circa 10 milioni cash, una percentuale su futura rivendita, eventuali bonus. Queste cose possono saltare per un’inerzia, conosciamo la storia, ma siamo davvero sulla strada giusta.rinnoverebbe con il Napoli per una stagione, poi scatterebbe l’obbligo dal ...

