Milan, emergenza con il Cagliari: Calhanoglu e Theo Hernandez non si sono allenati (Di venerdì 15 gennaio 2021) Continua la grande emergenza in casa Milan, in questo inizio di 2021 complicato. Per la gara di lunedì sera in casa del Cagliari, Pioli dovrà valutare diverse situazioni. Contro gli isolani, Leao non ci sarà in quanto squalificato, Saelemaekers non sta ancora benissimo e difficilmente ce la farà a recuperare e, notizia di oggi, Calhanoglu e Theo Hernandez non si sono allenati e quindi sono in dubbio per la trasferta in Sardegna. Non saranno poi a disposizione nemmeno Bennacer e Gabbia, oltre ai positivi Rebic e Krunic che difficilmente torneranno a disposizione per lunedì. Insomma, una formazione da inventare per Pioli che in attacco ha per fortuna nel ritorno di Ibra una certezza. Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo ...

