Mercato Juventus | rivelazione | “Occhio a De Paul Triplo affare con Raiola”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 15 gennaio 2021)può essere la chiave per arrivare a De. Il centrocampista argentino è un noto obiettivo della dirigenza bianconera che lo sta seguendo già diverso tempo. Dall’Udinese fanno già chiarezza sul futuro, il giocatore non partirà nella sessione diinvernale ma si apre ad un possibile addio a fine stagione. Su tutti, appunto, i bianconeri ma anche l’Inter di Antonio Conte. Ma stando alle ultime indiscrezioni di diil calciatore ha deciso di cambiare agente scegliendo Minoaiuta i bianconeri Proprio per questo motivo la, adesso, risulta la favorita per la corsa all’argentino. Sul tema è intervenuto anche il noto ...