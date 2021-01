Massimo Boldi: carriera, biografia e vita privata. Chi è in Natale da Chef (Di venerdì 15 gennaio 2021) Natale da Chef è un fim del 2017, prodotto dalla Mari Film, che rientra nella categoria dei cine-panettoni. Massimo Boldi, protagonista del film, interpreta Gualtiero Saporito, il cuoco incapace e affetto da ageusia, ma tenace, che continua a proporsi per diverse cucine. Sarà Furio Galli, proprietario di una famosa ditta di catering, ad assumerlo come capocuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto per cucinare al prossimo G7. Il piano di Furio è quello di perdere la competizione favorendo l’avversario con cui ha stipulato l’accordo per salvare la propria azienda. Massimo Boldi: biografia e carriera Massimo Boldi, noto attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo, è nato a ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 15 gennaio 2021)daè un fim del 2017, prodotto dalla Mari Film, che rientra nella categoria dei cine-panettoni., protagonista del film, interpreta Gualtiero Saporito, il cuoco incapace e affetto da ageusia, ma tenace, che continua a proporsi per diverse cucine. Sarà Furio Galli, proprietario di una famosa ditta di catering, ad assumerlo come capocuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto per cucinare al prossimo G7. Il piano di Furio è quello di perdere la competizione favorendo l’avversario con cui ha stipulato l’accordo per salvare la propria azienda., noto attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo, è nato a ...

