L'eterno Museveni verso il trionfo in Uganda. Bobi Wine denuncia brogli (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Uganda non volta pagina. I primi exit poll delle elezioni presidenziali dicono che il presidente in carica da 35 anni, Yoweri Museveni, è in testa con il 63% dei voti, mentre il principale candidato di opposizione Robert Ssentamu Kyagulanyi - meglio conosciuto come Bobi Wine - si è fermato al 28%. In attesa dello spoglio e del risultato definitivo, l’esito finale sembrerebbe già scritto. Wine, “un bambino del ghetto che ha qualcosa da dire attraverso la musica” come si descrive, da diversi giorni denuncia una censura nei suoi confronti che renderebbe le elezioni “truccate” e rivendica la vittoria. I social media e What’s app, infatti, sono offline da quarantotto ore prima del voto. “Il popolo dell’Uganda è risoluto e nulla gli impedirà di porre ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’non volta pagina. I primi exit poll delle elezioni presidenziali dicono che il presidente in carica da 35 anni, Yoweri, è in testa con il 63% dei voti, mentre il principale candidato di opposizione Robert Ssentamu Kyagulanyi - meglio conosciuto come- si è fermato al 28%. In attesa dello spoglio e del risultato definitivo, l’esito finale sembrerebbe già scritto., “un bambino del ghetto che ha qualcosa da dire attrala musica” come si descrive, da diversi giorniuna censura nei suoi confronti che renderebbe le elezioni “truccate” e rivendica la vittoria. I social media e What’s app, infatti, sono offline da quarantotto ore prima del voto. “Il popolo dell’è risoluto e nulla gli impedirà di porre ...

Mai come stavolta il regime autoritario, in sella da 35 anni, ha rischiato di cadere. Il paese è spaccato dopo una campagna elettorale violenta ...

Bobi il rapper e l’elefante Museveni L’Uganda divisa tra giovani e vecchi

Anche questa ultima campagna per l’elefante di Kampala sarebbe stata una passeggiata nella foresta, se non si fosse messo di traverso il basco rosso e improbabile di un cantante outsider chiamato Bobi ...

