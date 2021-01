Lazio-Roma 3-0, le pagelle di CalcioWeb: il cielo è biancoceleste. Lazzari devastante, il Mago Luis Alberto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un derby bellissimo che ha aperto la 18esima giornata del campionato di Serie A, interessanti indicazioni per le zone alte della classifica dopo la sfida Lazio-Roma: tanti voti positivi per la squadra di Simone Inzaghi come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Prestazione quasi perfetta per i biancocelesti che hanno dominato in lungo ed il largo. La sfida è chiusa già nel primo tempo con Immobile e Luis Alberto, nella ripresa è sempre lo spagnolo a chiudere definitivamente i conti. Partita veramente pazzesca di Lazzari, il migliore in campo. Finisce con il netto risultato di 3-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. Lazio-Roma, le pagelle di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un derby bellissimo che ha aperto la 18esima giornata del campionato di Serie A, interessanti indicazioni per le zone alte della classifica dopo la sfida: tanti voti positivi per la squadra di Simone Inzaghi come emerge dallepubblicate dalla redazione di. Prestazione quasi perfetta per i biancocelesti che hanno dominato in lungo ed il largo. La sfida è chiusa già nel primo tempo con Immobile e, nella ripresa è sempre lo spagnolo a chiudere definitivamente i conti. Partita veramente pazzesca di, il migliore in campo. Finisce con il netto risultato di 3-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini., ledi ...

