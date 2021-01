La Lombardia sta per diventare in zona rossa: L’anticipazione arriva da Attilio Fontana (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La Lombardia sta per diventare in zona rossa. L’anticipazione arriva dal presidente della Regione Attilio Fontana, a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza. “Ho appena parlato con il ministro Speranza – ha detto -, è una punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli”. “Ho fatto presente a Speranza che c’è qualcosa che non funziona nei conti, come vengono fatti e nella determinazione dei parametri”, ha aggiunto il governatore. “Secondo me bisogna rivederla perché oggettivamente siamo in una fase in cui stiamo migliorando i numeri eppure c’è il rischio che si entri in zona rossa. I cittadini si sono comportati tutti molto bene e ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Lasta perindal presidente della Regione, a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza. “Ho appena parlato con il ministro Speranza – ha detto -, è una punizione che lanon si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli”. “Ho fatto presente a Speranza che c’è qualcosa che non funziona nei conti, come vengono fatti e nella determinazione dei parametri”, ha aggiunto il governatore. “Secondo me bisogna rivederla perché oggettivamente siamo in una fase in cui stiamo migliorando i numeri eppure c’è il rischio che si entri in. I cittadini si sono comportati tutti molto bene e ...

