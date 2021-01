Io non apro | molti bar e ristoranti dicono no alla protesta

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il tam tam è stato notevole fra i ristoratori e i baristi e potrebbero essere in molti ad andare contro i decreti che impongono chiusure nell’ultima giornata in cui è in vigore il Dpcm di Natale. La protesta segue l’hashtag #Ioapro e invita i proprietari di bar e ristoranti ad aprire i propri locali «per non chiudere più», secondo quanto si legge nel manifesto dell’iniziativa.