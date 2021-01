Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi: “Dovevamo aspettare” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli ha messo a freno Giulia Salemi con delle dure parole che hanno messo in crisi il loro rapporto appena sbocciato all’interno della Casa del GF Vip. La povera influencer non ha preso bene il suo atteggiamento e ha, inoltre, commentato quanto accaduto negli ultimi giorni. Ma cerchiamo di capirne qualcosina in più. GF Vip 5, le parole di Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli, alla luce di quanto accaduto nel corso delle ultime settimane, anche durante le dirette del GF Vip, ha deciso di affrontare un discorso delicato in merito al rapporto instaurato con Giulia Salemi all’interno della Casa. L’ex velino avrebbe così riferito all’influencer:“Secondo molti io sono stato troppo veloce nell’iniziare questa ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha messo a frenocon delle dure parole che hanno messo in crisi il loro rapporto appena sbocciato all’interno della Casa del GF Vip. La povera influencer non ha preso bene il suo atteggiamento e ha, inoltre, commentato quanto accaduto negli ultimi giorni. Ma cerchiamo di capirne qualcosina in più. GF Vip 5, le parole di, alla luce di quanto accaduto nel corso delle ultime settimane, anche durante le dirette del GF Vip, ha deciso di affrontare un discorso delicato in merito al rapporto instaurato conall’interno della Casa. L’ex velino avrebbe così riferito all’influencer:“Secondo molti io sono stato troppo veloce nell’iniziare questa ...

