Fiducia a Conte sul filo lana, scontro sui costruttori (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - Sarà un voto sul filo di lana a decidere lunedì alla Camera e martedì al Senato se il governo Conte sopravviverà alla crisi politica innescata dalla decisione di Matteo Renzi di ritirare il sostegno di Italia viva. Intanto sul possibile soccorso di parlamentari non organici alla maggioranza, che li si voglia chiamare responsabili o costruttori, è polemica: il centrodestra e lo stesso leader di Iv attaccano l'esecutivo, il premier, il Pd e M5s per questa scelta. Ma nonostante qualche malumore, l'intenzione di governo e maggioranza è innanzitutto superare il vaglio delle aule parlamentari per poi costituire un gruppo autonomo con i 'nuovi arrivati'. Tutti dunque fanno i calcoli e si dicono certi dei loro numeri, mentre fioccano le smentite di chi era stato già indicato sui giornali come disponibile al sì al ... Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - Sarà un voto suldia decidere lunedì alla Camera e martedì al Senato se il governosopravviverà alla crisi politica innescata dalla decisione di Matteo Renzi di ritirare il sostegno di Italia viva. Intanto sul possibile soccorso di parlamentari non organici alla maggioranza, che li si voglia chiamare responsabili o, è polemica: il centrodestra e lo stesso leader di Iv attaccano l'esecutivo, il premier, il Pd e M5s per questa scelta. Ma nonostante qualche malumore, l'intenzione di governo e maggioranza è innanzitutto superare il vaglio delle aule parlamentari per poi costituire un gruppo autonomo con i 'nuovi arrivati'. Tutti dunque fanno i calcoli e si dicono certi dei loro numeri, mentre fioccano le smentite di chi era stato già indicato sui giornali come disponibile al sì al ...

L’evoluzione di queste ultime ore restituisce l’impressione che il governo Conte bis non sia nel bel mezzo di una crisi. O almeno, se di crisi ...

Il problema è che Conte non vuole né la crisi né le dimissioni e punta, una volta ottenuta la fiducia in entrambi i rami del Parlamento, a sostituire le ministre renziane con esponenti Udc e dei ...

