Contro questa Lazio non basta la Roma: 3-0 (Di sabato 16 gennaio 2021) – La Lazio stravince il derby dominando la partita per 96 minuti. Il gioco è rimasto sempre tra i piedi dei biancocelesti che li hanno usati per permettere a Immobile e a Luis Alberto di sparare tre palloni alle spalle di Lopez. Disastroso il gioco della Roma, che forse non si aspettava di dover incontrare una Lazio in così perfetta forma. I giallorossi hanno fatto un solo decente tiro in porta, senza impensierire il quasi disoccupato Reina. Alla vigilia, i Romanisti speravano in una vittoria, che gli avrebbe permesso di avvicinarsi ancora ai primi due posti, agganciando almeno temporaneamente l’Inter. I laziali non hanno perso tempo a sperare, lo hanno impiegato per preparare la partita perfetta, dimostrando oggi di esserci riusciti. Vediamo i gol, tre capolavori. È il 14’ quando Ibanez perde un pallone in area, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 gennaio 2021) – Lastravince il derby dominando la partita per 96 minuti. Il gioco è rimasto sempre tra i piedi dei biancocelesti che li hanno usati per permettere a Immobile e a Luis Alberto di sparare tre palloni alle spalle di Lopez. Disastroso il gioco della, che forse non si aspettava di dover incontrare unain così perfetta forma. I giallorossi hanno fatto un solo decente tiro in porta, senza impensierire il quasi disoccupato Reina. Alla vigilia, inisti speravano in una vittoria, che gli avrebbe permesso di avvicinarsi ancora ai primi due posti, agganciando almeno temporaneamente l’Inter. I laziali non hanno perso tempo a sperare, lo hanno impiegato per preparare la partita perfetta, dimostrando oggi di esserci riusciti. Vediamo i gol, tre capolavori. È il 14’ quando Ibanez perde un pallone in area, ...

