Conferenza stampa Juric | «Salvezza? Chi molla un attimo è morto»

Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: queste le parole del tecnico del Verona. Le sue parole riportate da TMW. VERONA SALVO – «I punti sono eccezionali, ma vi invito a vedere le ultime tre partite. Se lo Spezia avesse segnato avrebbe vinto, a Torino abbiamo giocato alla pari, e col Crotone dopo un primo tempo in cui ci siamo espressi bene, dopo il loro gol la partita avrebbe potuto prendere un'altra piega. Chi molla un attimo è morto, bisogna stare molto attenti e pensare alla prossima partita». GIRONE D'ANDATA – «Siamo andati oltre le aspettative, abbiamo fatto ...

"Non è che mi nascondo. Ci sono momenti, come col Crotone, nei quali la squadra si esprime bene. Ma d'altra parte ci sono stati momenti non belli, nei quali abbiamo perso palle stupide e abbiamo conce ...

