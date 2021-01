Can Yaman rompe il silenzio sul flirt con Diletta Leotta. Dopo giorni di indiscrezioni e avvistamenti, l’attore turco ha deciso di dire la sua sulla presunta love story con la conduttrice sportiva. Nelle Stories di Instagram, Can ha postato una frase che sembra riferita proprio ai pettegolezzi sulla sua vita sentimentale. “Fatti miei. Punto”, ha scritto.

Qualche giorno fa il settimanale Chi aveva pubblicato alcune foto che testimoniavano gli incontri fra Can Yaman e Diletta Leotta. Il divo turco è sbarcato in Italia per girare uno spot con Claudia Gerini e presto sbarcherà in tv con una fiction in cui vestirà i panni di Sandokan accanto a Luca Argentero. Amatissimo dalle fan italiane, nel nostro paese Yaman avrebbe trovato anche l’amore come svelano alcuni scatti apparsi sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Nelle immagini la conduttrice di DAZN e l’attore sorridono insieme nell’hotel a Roma in cui alloggia Can e sembrano molto felici. Sino ad oggi nessuno dei due aveva commentato i gossip su un flirt. D’altronde sia Diletta che Yaman sono molto riservati riguardo la loro vita privata. La Leotta è reduce dall’addio a Daniele Scardina, pugile con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore. Dopo la partecipazione dello sportivo a Ballando con le Stelle, sembrava che fra i due fosse tornato il sereno, ma, a quanto pare, la conduttrice avrebbe scelto di mettere un punto alla relazione.

Riservatissimo anche Can Yaman che non ha mai svelato nulla riguardo il suo privato. Non si conoscono le sue ex fidanzate e l’attore ha smentito con fermezza il presunto flirt con Demet Ozdemir, sua collega di set in Daydreamer – le ali del sogno. “Lei sul set mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molto, sarà sempre una persona speciale per me – ha spiegato il divo turco ospite di Verissimo -. Speriamo di lavorare ancora insieme”. Mentre l’attrice, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato: “Abbiamo un ottimo rapporto, lui è una persona piena di valore, gli voglio bene, ma non riusciamo a vederci spesso perché lavoriamo un sacco e abbiamo tanti progetti”.

Leggi su dilei