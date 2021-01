Campania resta ‘gialla’ | De Luca | “Nessun rompete le righe o è suicidio”

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) NAPOLI – “Siamo in zona gialla, ma sarebbe un suicidio per la Campania immaginare che siamo di fronte al rompete le righe. Non è una situazione in cui possiamo consentirci di fare la ricreazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in un diretta Facebook. “Non dobbiamo esaltarci per il fatto che la Campania resta in zona gialla – ha proseguito – ma dobbiamo essere ancora più preoccupati”. Il governo “continua con le zone e i provvedimenti parziali, è una linea sbagliata, servirebbe – ha suggerito il governatore – un provvedimento unico in tutta Italia, salvo che per le regioni da mettere in zona rossa. Si vorrebbero poi introdurre pure le zone bianche, con questi chiari di luna mi sembrerebbe del tutto irresponsabile”.