Benevento5 di scena sul campo dei Leoni Acerra | Ranieri | “Gara ostica”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non c’è un attimo di sosta per il, di nuovo indomani contro i(ore 16) in quella che sarà la prima giornata del girone di ritorno, pur mancando all’appello ancora qualche match relativo all’andata. Il 5-1 rifilato mercoledì scorso allo United Aprilia nel recupero della sesta giornata, ha permesso ai ragazzi di mister Oliva di attestarsi al secondo posto, ma il gruppo è consapevole che la guardia deve necessariamente rimanere alta, come sottolinea l’estremo difensore Davide, il portiere meno battuto del girone con appena 14 reti subite. “Questa contro i– sottolinea – sarà unain undifficile. Inoltre loro hanno fatto ottimi acquisti e ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento5 scena

anteprima24.it

Benevento – Non c’è un attimo di sosta per il Benevento5, di nuovo in campo domani contro i Leoni Acerra (ore 16) in quella che sarà la prima giornata del girone di ritorno, pur mancando all’appello a ...È un esame impegnativo quello che attende in questo turno di campionato il Benevento5, di scena a Pontecagnano contro l'Alma Salerno nel secondo derby di fila dopo quello vittorioso dell'Epifania cont ...