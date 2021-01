Rientro a scuola | in Sicilia al via tamponi rapidi alunni e docenti primarie e medie

(Di giovedì 14 gennaio 2021) In vista della possibile ripresa dell'attività didattica in presenza dal 18 gennaio per le scuolee secondarie di primo grado, ininizia l'attività di screening conper. L'articolo .

lucianonobili : La gestione del rientro a #scuola è una vergogna assoluta. Il dramma sottaciuto dei drammi di questo paese. Se un a… - quellate_ : RT @AntigoneOnlus: Ieri gli studenti del liceo Tasso di Roma erano in sciopero per chiedere un rientro sicuro a scuola. Ci hanno invitati a… - stafe76 : RT @napolimonitor: Si può fare, si deve fare. Cronaca del rientro a #scuola a #Firenze un articolo di maria beatrice di castri disegno di… - Max_Mainardi : RT @napolimonitor: Si può fare, si deve fare. Cronaca del rientro a #scuola a #Firenze un articolo di maria beatrice di castri disegno di… - napolimonitor : Si può fare, si deve fare. Cronaca del rientro a #scuola a #Firenze un articolo di maria beatrice di castri disegn… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola

L’Amministrazione comunale di Caselle in Pittari ha organizzato per domenica 17 gennaio una giornata di screening rivolta al personale docente e non docente e agli alunni della scuola elementare e med ...L'appello a pochi giorni dal rientro in classe di tutti gli studenti delle elementari e in vista dell'apertura di medie e superiori ...