PS5 e la disperazione per una console introvabile diventanouna straziante canzone!

(Di giovedì 14 gennaio 2021) "There's no more left of you (x3) / In stock / PlayStation (x2) / They should've made more of you (x3)." Sembra che l'assoluta mancanza di scorte di PS5 stia dando vita a espressioni di "" davvero peculiari e il curioso caso riportato da Kotaku ne è un evidente esempio. Qualcuno ha infatti deciso di cristallizzare la sofferenza di milioni di giocatori in una canzone altrettanto. Questo qualcuno è il cantante Claudio Sanchez, frontman del gruppo rock Coheed and Cambria. Sanchez in realtà possiede una PS5 e la sua canzone è nata grazie alla musica di sottofondo del menu di PS5. Il cantante, grande appassionato di videogiochi e fantascienza, ha quindi deciso di seguire questa ispirazione. Leggi altro...