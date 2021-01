Lobotka sul piede d’addio | sprecata anche la chance con l’Empoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanislavcerca una nuova sistemazione. L’avventura al Napoli non è mai decollata del tutto e sembra destinata a terminare a breve. A tal proposito sarebbe stato il Torino a sondare il terreno. Una proposta che però non ha convinto Aurelio De Laurentiis che vorrebbe qualche sicurezza in più di un semplice prestito secco. La controproposta del patron azzurro sarebbe infatti quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Lo slovacco intanto ieri è stato impiegato titolare proprio per avere unaimportante e mettersi in mostra. Il mediano però non è stato in grado di cogliere l’occasione e difficilmente verrà riproposto visto il poco spazio a disposizione. Bakayoko infatti è la garanzia, e la valida alternativa è ormai rappresentata da Demme. Sono state 31 le presenze in maglia ...