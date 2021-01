Governo | Nencini e Maraio | ‘uscire da logica duellanti | Psi tra i ‘costruttori”**

Leggi su ildenaro

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "I socialisti voteranno la prossima settimana lo scostamento di bilancio per consentire nuovi ristori ad ampi settori dell'economia falcidiati dalla pandemia. Ma e' inutile nascondersi: la crisi di governo c'e' e va affrontata con decisione e senza mettere tempo in mezzo. Sono queste le ore dei costruttori". Cosi' in una nota il segretario del Psi Enzoe il senatore Riccardo.