"È stato anche troppo paziente, fino ad ora". Radio-Quirinale, la situazione precipita: Mattarella, la voce che terrorizza Conte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il presidente Sergio Mattarella è stato "anche troppo paziente, fino ad ora...". Finisce così il pezzo, sibillino, di Marzio Breda, il quirinalista del Corriere della Sera considerato da tutti la voce ufficiosa del Capo dello stato. Un messaggio chiaro ai protagonisti di questa crisi di governo incomprensibile ai più. Soprattutto, incomprensibile a Mattarella, ed è questo il guaio. Già mercoledì pomeriggio, ricevendo il premier Giuseppe Conte, aveva ammonito sull'eventualità di puntare tutto sui "responsabili" per sostituire i voti di Italia Viva. Eppure il premier non lo ha ascoltato e pare intenzionato a tirare dritto su quella strada, sempre più stretta. E neppure Matteo Renzi, però, ha dato retta all'invocazione ...

Ultime Notizie dalla rete : stato anche Nuovo decreto: spostamenti tra regioni vietati fino al 5 marzo, stato di emergenza al 30 aprile Il Sole 24 ORE Sei italiani su dieci faranno acquisti: a rilento in Provincia di Salerno

Secondo l’indagine dell’Ufficio Studi Confcommercio, condotta sulle spese degli italiani in occasione della stagione dei Saldi Invernali 2021, sei italiani su dieci faranno acquisti con una percentual ...

Bonus bici. Da oggi, la nuova finestra per chiedere il rimborso

Chi ha acquistato una bici, una eBike o un monopattino elettrico tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020 potrà richiedere il rimborso dal 14 gennaio al 15 febbraio ...

