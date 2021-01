Cosa ha detto il fondatore di Twitter sulla sospensione di Trump

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Jack Dorsey, ad e co-diJack Dorsey, amministratore delegato e codi, ha rotto il silenzio dopo ladell’account personale del presidente uscente degli Stati Uniti Donald. Con un thread di tweet ha spiegato come il blocco sia la decisione più giusta chepotesse prendere. https://.com/jack/status/1349510769268850690 “Non festeggio né mi sento orgoglioso di aver bandito Donald”, scrive Dorsey, che tuttavia afferma che “quella era la decisione giusta per. Abbiamo affrontato circostanze senza precedenti e insostenibili, che ci hanno imposto di concentrare tutte le nostre azionisicurezza pubblica”. Per il ...

La7tv : #specialimentana Lo sfogo di Alessandro De Angelis: 'Che cosa avremmo detto se questo spettacolo lo avesse offerto… - La7tv : #dimartedi Crisi di governo, Marco #Travaglio su Matteo #Renzi: 'E' sempre lì con il 2%, si illude che buttando giù… - borghi_claudio : @THurraw @ladydd69 @PaDeustacchio Mah vede, io non ho mai detto che sarebbe stato facile, non ho mai detto che avre… - ON3GHOST : RT @Comeanimamaicit: “«Perché si capisce tutto già dal rumore dei passi.» «Tanto hanno già capito tutto entrambi.» «Che vuol dire?» «Non ha… - Grace8418 : @edvyildiz @its_meher10 Cosa ha detto? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa detto

(ANSA) – ROMA, 14 GEN – "Vorrei chiudere la mia carriera come voglio io, non come lo volevano altri": parole di Alex Schwazer ai microfoni di Radio 105. "Il 20 dicembre sono scaduti i tempi di opposiz ...Dopo l'esperienza del Primavera Sound che ha fatto un concerto/test per dimostrare che con tutte le misure di sicurezza non ci si contagia a un concerto, abbiamo sentito qualche operatore del settore ...