Biathlon, Dorothea Wierer è magica e si arrende alla sola Eckhoff nella sprint di Oberhof. Hauser ancora a podio (Di giovedì 14 gennaio 2021) È ancora una scintillante Tiril Eckhoff a prendersi la scena nella sprint che apre il programma femminile della sesta tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon, ma l'Italia può gioire grazie all'impresa del'immortale Dorothea Wierer, seconda per una manciata di secondi. La trentanovenne di Baerum trionfa per la terza volta consecutiva nelle sprint, confermandosi la regina del momento e portandosi a quota 19 successi in carriera, l'atleta in attività più vincente. Nonostante un errore in apertura nel poligono in piedi, Eckhoff è riuscita ad avere la meglio della campionessa azzurra per 9? e accorcia a soli 17 punti il ritardo virtuale (senza scarti) dalla connazionale Marte Olsbu Roeiseland, oggi deludente ...

