Tumori, Covid e malattie degenerative: a Napoli macchinari unici (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nella diagnostica dei Tumori, nell’indagine delle sequele cliniche conseguenti a casi severi di Covid-19 e nell’approccio clinico di altre patologie degenerative, compreso le demenze, si affacciano nuove soluzioni tecnologiche capaci di abbattere l’emissione di radiazioni e raggi X e di amplificare efficacia e definizione del campo clinico e operatorio consentendo anche di approfondire la ricerca clinica al letto del paziente e dunque percorrere nuove soluzioni terapeutiche. Punta avanzata dell’innovazione è il centro Aktis, struttura accreditata con il Servizio sanitario regionale che sorge a Marano, in provincia di Napoli. Qui sono state consegnate, proprio in questi giorni, due nuovi macchinari avanzatissimi per la medicina nucleare: la PET/TC ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Nella diagnostica dei, nell’indagine delle sequele cliniche conseguenti a casi severi di-19 e nell’approccio clinico di altre patologie, compreso le demenze, si affacciano nuove soluzioni tecnologiche capaci di abbattere l’emissione di radiazioni e raggi X e di amplificare efficacia e definizione del campo clinico e operatorio consentendo anche di approfondire la ricerca clinica al letto del paziente e dunque percorrere nuove soluzioni terapeutiche. Punta avanzata dell’innovazione è il centro Aktis, struttura accreditata con il Servizio sanitario regionale che sorge a Marano, in provincia di. Qui sono state consegnate, proprio in questi giorni, due nuoviavanzatissimi per la medicina nucleare: la PET/TC ...

Ultime Notizie dalla rete : Tumori Covid Il vaccino anti Covid-19 e i malati di cancro: domande e risposte Fondazione Umberto Veronesi Vaccino covid, come funziona: stop fake news

Come funziona il vaccino contro il coronavirus? A questa domanda risponde, con un video animato, Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell'Irccs I ...

Un milione e 700mila euro alla start up (nata allo Iuss di Pavia) che “predice” le malattie

Deep Trace, fondata da 4 soci tra i quali Christian Salvatore, fisico della Scuola Superiore di Pavia, studia modelli sanitari sui rischi di sviluppare patologie ...

