Sicurezza a Scuola, Zampa Ricorda: Contagi Avvengono Fuori Dalle Classi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, parla di Contagi e Scuola nel corso del programma “Porta a Porta”. “Il Contagio non avviene dentro le Classi, non ci sono evidenze in tal senso, ma avviene Fuori. È necessario un richiamo ai giovani perché capiscano la pericolosità della malattia” dichiara. “I bambini delle elementari sono virtuosissimi ed anche Leggi su youreduaction (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La sottosegretaria alla Salute, Sandra, parla dinel corso del programma “Porta a Porta”. “Ilo non avviene dentro le, non ci sono evidenze in tal senso, ma avviene. È necessario un richiamo ai giovani perché capiscano la pericolosità della malattia” dichiara. “I bambini delle elementari sono virtuosissimi ed anche

msgelmini : I responsabili del disastro #scuola e della prorogata chiusura delle superiori sono il #governo e Lucia #Azzolina.… - Tg3web : Da nord a sud si moltiplicano gli appelli per un rientro a scuola in sicurezza. Al #Tg3 la denuncia del dirigente d… - matteosalvinimi : Pronto a mettere in moto, direzione ufficio. L'impegno affinché gli Italiani possano uscire di casa, per lavoro o p… - AndreaMcPhilips : il Governo non ha fatto nulla per far rientrare gli studenti in sicurezza. Non hanno discusso dell'effetto aerosol… - AntonellaFama1 : RT @AssociazioneDDL: Gli #studenti hanno ragione dice il ministro! E certo che hanno ragione ma non chiedono la riapertura sconsiderata vol…

Amministrazione Comunale e Task Force Locale effettueranno uno screening gratuito e su base volontaria su personale ata, docenti, autisti di scuolabus, alunni. Si prepara a tornare a scuola la popolaz ...

Genitori e studenti davanti a licei e istituti: "Basta Dad"

... scuola non scuola". Lungo il portico del Galvani gli studenti hanno messo i loro zaini, i genitori sono divisi, chi partecipa spiega: "Anche noi vogliamo un rientro in sicurezza e questo la ...

