Portogallo torna in lockdown, ma le scuole restano aperte (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Portogallo tornerà in lockdown per contenere la pandemia da Covid 19 da venerdì prossimo, 15 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Iltornerà inper contenere la pandemia da Covid 19 da venerdì prossimo, 15 gennaio. L'articolo .

repubblica : Portogallo, miracolo svanito: si torna al lockdown duro per frenare i contagi - fisco24_info : Covid, Portogallo torna in lockdown da venerdì: Tutto come a marzo tranne le scuole, che resteranno aperte - giornaleradiofm : Covid, Portogallo torna in lockdown da venerdì: (ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il Portogallo tornerà in lockdown per conte… - cesarebrogi1 : Coronavirus nel mondo: record di vittime nel Regno Unito: 1.564 in un giorno. Il Portogallo torna i… - iconanews : Covid, Portogallo torna in lockdown da venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo torna Portogallo, miracolo svanito: si torna al lockdown duro per frenare i contagi la Repubblica Portogallo torna in lockdown da venerdì

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Il Portogallo tornerà in lockdown per contenere la pandemia da Covid 19 da venerdì prossimo, 15 gennaio. Lo ha annunciato il primo ministro ...

Covid, Portogallo torna in lockdown da venerdì

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Il Portogallo tornerà in lockdown per contenere la pandemia da Covid 19 da venerdì prossimo, 15 gennaio. Lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa. Le nuove restrizioni ...

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Il Portogallo tornerà in lockdown per contenere la pandemia da Covid 19 da venerdì prossimo, 15 gennaio. Lo ha annunciato il primo ministro ...(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Il Portogallo tornerà in lockdown per contenere la pandemia da Covid 19 da venerdì prossimo, 15 gennaio. Lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa. Le nuove restrizioni ...