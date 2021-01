Miriam Leone, l’annuncio: “Abbiamo appena finito di girare” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Miriam Leone è Clara, il personaggio del nuovo film dove c’è anche Stefano Accorsi. La novità annunciata su Instagram Se una delle caratteristiche della bellezza di Miriam Leone sono gli occhi chiari, ora non ci sono più, almeno nella foto che ha pubblicato. La bellissima attrice catanese ha pubblicato uno scatto dove ha gli occhi scuri. Strano ma vero. Perché questo cambiamento? Per chi è affezionato ai suoi colori non c’è nulla da temere. Miriam Leone ha sempre la stessa bellezza ma il nome del nuovo film spiega tutto: si chiama Marilyn ha gli occhi neri ed essendo lei Clara, la protagonista, ha dovuto fare “un lavoro di super trasformazione” ha detto. Il genere è la commedia e c’è anche Stefano Accorsi che interpreta Diego. I due attori tornano così a lavorare ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021)è Clara, il personaggio del nuovo film dove c’è anche Stefano Accorsi. La novità annunciata su Instagram Se una delle caratteristiche della bellezza disono gli occhi chiari, ora non ci sono più, almeno nella foto che ha pubblicato. La bellissima attrice catanese ha pubblicato uno scatto dove ha gli occhi scuri. Strano ma vero. Perché questo cambiamento? Per chi è affezionato ai suoi colori non c’è nulla da temere.ha sempre la stessa bellezza ma il nome del nuovo film spiega tutto: si chiama Marilyn ha gli occhi neri ed essendo lei Clara, la protagonista, ha dovuto fare “un lavoro di super trasformazione” ha detto. Il genere è la commedia e c’è anche Stefano Accorsi che interpreta Diego. I due attori tornano così a lavorare ...

