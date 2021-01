"Metodo, merito e Recovery, per questo lasciamo". La lettera integrale di Bellanova e Bonetti a Conte (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “La politica è la più alta e nobile forma di servizio, e servire le istituzioni repubblicane, l’onore più memorabile che possa capitare una cittadina un cittadino. Non è interesse di parte non è ambizioni personali”. Inizia così la lettera di dimissioni inviata dalle ministre Iv Teresa Bellanova e Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In un altro passaggio le ministre dimissionarie spiegano: “Lasciare un incarico di governo richiede lunghissime, dolorose e assai profonde considerazioni. Abbiamo deciso di rimettere il nostro mandato in nome della dignità e della nobiltà della politica e della nostra libertà e responsabilità individuale”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “La politica è la più alta e nobile forma di servizio, e servire le istituzioni repubblicane, l’onore più memorabile che possa capitare una cittadina un cittadino. Non è interesse di parte non è ambizioni personali”. Inizia così ladi dimissioni inviata dalle ministre Iv Teresae Elenae del sottosegretario Ivan Scalfarotto al presidente del Consiglio Giuseppe. In un altro passaggio le ministre dimissionarie spiegano: “Lasciare un incarico di governo richiede lunghissime, dolorose e assai profonde considerazioni. Abbiamo deciso di rimettere il nostro mandato in nome della dignità e della nobiltà della politica e della nostra libertà e responsabilità individuale”.

