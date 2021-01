L’infortunio di Sensi, il centrocampista dell’Inter si ferma nel riscaldamento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Inter è in campo per la partita di Coppa Italia, la competizione è arrivata agli ottavi di finale. La squadra di Antonio Conte deve fare i conti con un nuovo infortunio, quello del centrocampista Sensi. I nerazzurri affrontano la Fiorentina, un avversario sicuramente insidioso nonostante un rendimento in campionato non entusiasmante. La Coppa Italia ha abituato sempre a grandi sorprese, lo spettacolo non è invece sempre dei migliori. L’infortunio di Sensi Nuova tegola per l’allenatore Antonio Conte che deve fare i conti con qualche assenza di troppo. L’Inter ha perso di nuovo Sensi, il centrocampista si è fermato nel riscaldamento, al suo posto in campo Vidal dal primo minuto. Le condizioni verranno valutate meglio nelle prossime ore. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Inter è in campo per la partita di Coppa Italia, la competizione è arrivata agli ottavi di finale. La squadra di Antonio Conte deve fare i conti con un nuovo infortunio, quello del. I nerazzurri affrontano la Fiorentina, un avversario sicuramente insidioso nonostante un rendimento in campionato non entusiasmante. La Coppa Italia ha abituato sempre a grandi sorprese, lo spettacolo non è invece sempre dei migliori.diNuova tegola per l’allenatore Antonio Conte che deve fare i conti con qualche assenza di troppo. L’Inter ha perso di nuovo, ilsi èto nel, al suo posto in campo Vidal dal primo minuto. Le condizioni verranno valutate meglio nelle prossime ore. L'articolo ...

