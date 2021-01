Inter, Barella: «Bello entrare in uno spogliatoio con grandi campioni» – VIDEO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’emozioni di entrare in uno spogliatoio pieno di campioni. Nicolò Barella ha provato a spiegare quali sono state le sue sensazioni all’arrivo all’Inter Nicolò Barella è stato ospite di Linea Diletta raccontando alcuni retroscena dello spogliatoio dell’Inter. Ecco le sue parole. «Sono stati tutti bravi, mi hanno dato una grande mano. Per me è stato Bello entrare in uno spogliatoio con gradi campioni e diciamo che sono stato accolto bene e sono contento. Alla mia destra siede sempre Brozovic e alla mia sinistra siede De Vrij ma a San Siro c’è Lukaku. Il compagno di squadra più casinista, ma in senso buono, perché fa ridere è Bastoni. Handanovic è il più precisino». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’emozioni diin unopieno di. Nicolòha provato a spiegare quali sono state le sue sensazioni all’arrivo all’Nicolòè stato ospite di Linea Diletta raccontando alcuni retroscena dellodell’. Ecco le sue parole. «Sono stati tutti bravi, mi hanno dato una grande mano. Per me è statoin unocon gradie diciamo che sono stato accolto bene e sono contento. Alla mia destra siede sempre Brozovic e alla mia sinistra siede De Vrij ma a San Siro c’è Lukaku. Il compagno di squadra più casinista, ma in senso buono, perché fa ridere è Bastoni. Handanovic è il più precisino». Leggi ...

