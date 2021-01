Grande Fratello Vip, "Dimmi le cose in faccia": Cecilia Capriotti furiosa con Andrea Zenga (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cecilia Capriotti cerca il confronto con Andrea Zenga, dopo aver sentito il concorrente del Grande Fratello Vip lamentarsi di lei. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 gennaio 2021)cerca il confronto con, dopo aver sentito il concorrente delVip lamentarsi di lei.

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - do_cucchi : Ad ascoltar la radio di scopre che «Big brother» non significa «grande fratello», ma «fratello grande», nel senso d… - Itsfrancesca__ : RT @TRASHPERSON18: IL GRANDE FRATELLO VIP 5 DEVE FINIRE L’8 FEBBRAIO. #GFVIP -