Governo | Zingaretti | fare di tutto per il dialogo | patto è possibile

'Ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del Recovery plan. Ora si faccia di tutto per riprendere il dialogo nella maggioranza per trovare una soluzione alla crisi e affrontare con ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti Crisi governo, diretta Zingaretti: «Il dialogo deve riprendere» Grillo: «Patto fra tutti i partiti» Il Messaggero Recovery plan, via libera del governo. Ma Italia Viva non lo vota e la crisi si avvicina

I due ministri di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, si sono astenute dal voto, stanotte, per l’assenza del Mes insieme al Piano ...

Crisi di governo, ore decisive per evitare showdown: le ultime notizie

La sabbia scorre nella clessidra, i pontieri sono a lavoro per evitare che il governo venga giù, mettendo a rischio i fondi del Recovery Plan-19 mentre la corsa del Covid non si ferma e costringe a n ...

