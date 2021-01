GF Vip, Ariadna Romero contro Pierpaolo? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A Chi l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero, non nasconde che a loro figlio Leo non fa vedere i baci del padre con Giulia Salemi… Ariadna Romero sogna sempre il mondo dello spettacolo. Non ha mai smesso di farlo. Ma ogni volta che riapre gli occhi si trova nel suo elegante ufficio, nel ruolo di responsabile vendite della Lamborghini. Non male. “Ma lavoro otto ore come tutti&rdquo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A Chi l’ex compagna diPretelli,, non nasconde che a loro figlio Leo non fa vedere i baci del padre con Giulia Salemi…sogna sempre il mondo dello spettacolo. Non ha mai smesso di farlo. Ma ogni volta che riapre gli occhi si trova nel suo elegante ufficio, nel ruolo di responsabile vendite della Lamborghini. Non male. “Ma lavoro otto ore come tutti&rdquo Articolo completo: dal blog SoloDonna

leggoit : #grande fratello vip, #ariadna romero, ex di #pierpaolo pretelli: «Elisabetta Gregoraci ha tirato fuori il meglio d… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Oddioooooooo ?? #gfvip - Manuel_Real_Off : Oddioooooooo ?? #gfvip - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Intervista ad Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli: perché non ha funzionato il riavvicinamen… - filufilo : RT @Unf_Tweet: -