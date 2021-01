Empoli, contatti con un positivo in aereo: tre giocatori in isolamento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) NAPOLI - L'Asl Napoli 1 ha messo tre calciatori dell' Empoli , l'allenatore Alessio Dionisi e un magazziniere in isolamento in albergo a Napoli . I tre giocatori e i due membri del club toscano, che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) NAPOLI - L'Asl Napoli 1 ha messo tre calciatori dell', l'allenatore Alessio Dionisi e un magazziniere inin albergo a Napoli . I tree i due membri del club toscano, che ...

Brigate_Azzure : Bisogna fermarli Napoli-Empoli, l'ASL blocca tre calciatori e Dionisi per le norme anti-Covid: contatti con un po… - sportli26181512 : Empoli, contatti con un positivo in aereo: tre giocatori in isolamento: Tre calciatori del club toscano, con l'alle… - psb_original : Empoli, l'Asl Napoli 1 blocca cinque tesserati dei toscani: contatti con un positivo al Covid-19 #SerieB - frankneapolitan : @RadioSportiva fate informazione senza allusioni... la ASL di Napoli ha ricevuto notifica dal ministero dell salut… - solonapoli24 : L'Asl Napoli 1 blocca cinque tesserati dell'Empoli: contatti con un caso Covid. @s_tamburini @TolliVincenzo… -