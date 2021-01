Covid, appello ai campani di De Luca: Zona gialla non è un “liberi tutti”. Serve responsabilità (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Faccio appello ai nostri concittadini affinché tutti abbiano comportamenti responsabili. Il fatto di essere collocati in ‘Zona gialla’, se da un lato è la conferma che la linea di rigore produce risultati positivi, dall’altro rischia di provocare effetti drammatici se viene considerata un ‘liberi tutti’. Già negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie, primo allarme che va segnalato a tutti e che richiede il ripristino di comportamenti corretti nelle strade, nelle piazze, negli esercizi commerciali. Una settimana di comportamenti irresponsabili può trasformarsi in mesi di chiusure”. Così il governatore della campania, Vincenzo De Luca, in una nota diramata poco fa dall’Unità di Crisi di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Faccioai nostri concittadini affinchéabbiano comportamenti responsabili. Il fatto di essere collocati in ‘’, se da un lato è la conferma che la linea di rigore produce risultati positivi, dall’altro rischia di provocare effetti drammatici se viene considerata un ‘’. Già negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie, primo allarme che va segnalato ae che richiede il ripristino di comportamenti corretti nelle strade, nelle piazze, negli esercizi commerciali. Una settimana di comportamenti irresponsabili può trasformarsi in mesi di chiusure”. Così il governatore dellaa, Vincenzo De, in una nota diramata poco fa dall’Unità di Crisi di ...

GassmanGassmann : Covid, appello di Gassmann: «Portate sempre le mascherine quando siete con persone non di famiglia» ?????? - vaticannews_it : #9gennaio Dopo l'appello affinché le persone con disabilità siano inserite fra le categorie a cui somministrare sub… - giuli58888888 : RT @CCoccarelli: Vaccino Covid, cosa rischiano i medici no vax: dalle sanzioni alle sospensioni. Eppure i primi a dire no al siero sono i… - salernotoday : Covid-19, De Luca avvisa: 'No alla ricreazione per evitare nuovi drammi' - Affaritaliani : LEGGI?? CLAMOROSA TEORIA Una corte d'appello peruviana ha affermato: 'La #pandemia è stata provocata dal Nuovo Ordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello Covid, l’appello di Speranza a maggioranza e opposizioni: “Ora serve sforzo unitario Il Fatto Quotidiano Covid: Santarcangelo, in arrivo 180.000 euro di contributi a imprese e associazioni

Saranno erogati a breve i contributi a fondo perduto dell’amministrazione comunale di Santarcangelo a sostegno delle attività economiche, delle associazioni sportive, del terzo settore e culturali. Gl ...

Aumentano i contagi, appello di De Luca: “Serve rigore”

“Già negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie, primo allarme che va segnalato a tutti e che richiede il ripristino di comporta ...

Saranno erogati a breve i contributi a fondo perduto dell’amministrazione comunale di Santarcangelo a sostegno delle attività economiche, delle associazioni sportive, del terzo settore e culturali. Gl ...“Già negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie, primo allarme che va segnalato a tutti e che richiede il ripristino di comporta ...