Conte vede Mattarella, il Colle: uscire dallo stato di incertezza. Il premier: “Avanti solo con l'appoggio di tutte le forze di maggioranza” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Via libera al Recovery Plan. Le ministre Bellanova e Bonetti in Cdm si astengono: oggi pronte a dimettersi. Grillo: serve un patto tra tutti i partiti Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Via libera al Recovery Plan. Le ministre Bellanova e Bonetti in Cdm si astengono: oggi pronte a dimettersi. Grillo: serve un patto tra tutti i partiti

