Conte: 'No a crisi, lavoro a patto legislatura e confido in un confronto'. SPECIALE TGLA7 SU CONFERENZA STAMPA DI RENZI (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo l'incontro al Quirinale Conte, lasciando il Colle per tornare a piedi a palazzo Chigi, ai giornalisti appostati sul percorso, dichiara: "Oggi ho chiesto io un colloquio con il Capo dello Stato ...

