Conte cerca "responsabili" prima di arrendersi (Di giovedì 14 gennaio 2021) La crisi del Governo Conte potrebbe risolversi a favore del premier: basterebbe trovare i numeri in Parlamento per reagire all'affondo di Italia Viva. Dopo lo svolgimento del Consiglio dei Ministri che anticipava la crisi di Governo ora ad un passo dal non ritorno dopo le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti il Premier Giuseppe Conte – si L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Conte cerca Renzi ritira Iv dal governo: "Crisi aperta da mesi, non da noi. Non c'è un solo nome per Palazzo Chigi". ... la Repubblica Renzi fa saltare il banco. Ma ora serve un Governo per ripartire e vincere il virus

Il leader di Italia Viva è andato fino in fondo e ha sfiduciato Conte. C'è un problema sostanziale di condivisione delle decisioni e di scelta di che futuro può avere l'Italia.

Così l’ex sindaco di Firenze si riprende la scena e apre sfida centrista

La storia di Renzi dimostra che l'ex sindaco di Firenze non teme gli azzardi: ha fatto la sfida sul referendum, l'ha persa e si è dimesso, ha scalato il Pd e poi ha fondato un partito suo. Stavolta è ...

