Vaccini, l'Alto Adige fanalino di coda in Italia cambia strategia: "Troppi no tra gli operatori sanitari. Partiamo in anticipo con gli over 80"

Di martedì 12 gennaio 2021

l'Alto Adige, visto l'Alto numero di risposte negative tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, inizia da subito con la vaccinazione anti-Covid degli over 80 e di altre categorie a rischio. Il cambio di strategia, annunciato dall'assessore alla sanità Thomas Widmann, si rende necessario visto che la Provincia di Bolzano è attualmente fanalino di coda nella somministrazione dei Vaccini in Italia: al 12 gennaio sono state utilizzate solo 6.078 dosi, appena il 29,5 per cento di quelle ricevute. La media nazionale è al 72,3%. C'è bisogno di un'accelerazione: il nuovo obiettivo fissato da Widmann è arrivare a somministrare almeno il 60% delle dosi consegnate. "La partenza non è stato ottimale. Dovevamo sicuramente ...

