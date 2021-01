Vaccinati in Italia | i dati in tempo reale | 731 539 Lombardia prima | ma Umbria record per dosi usate 104% Nel Lazio il 76 | 4% Tabelle

forza_italia : 28 dicembre 2020: Speranza dice che entro marzo saranno vaccinati 13 milioni di italiani. 10 gennaio 2021: appena… - SkyTG24 : ??In #Italia superati i 718 mila vaccinati ??Arrivate le prime dosi #Moderna ??#AstraZeneca chiede autorizzazione all'… - LaStampa : Goldman Sachs: “L’Italia sarà la nazione europea con più vaccinati a fine 2021” - js_avvamericano : Goldman Sachs: “L’Italia sarà la nazione europea con più vaccinati a fine 2021”. #COVID19 #italia #vaccino - infoiteconomia : Goldman Sachs: “L’Italia sarà la nazione europea con più vaccinati a fine 2021” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinati Italia

Vaccini. I dati delle somministrazioni in tempo reale. Ad oggi, 12 gennaio 2021 (aultimo aggiornamento alle ore 16.17) in Italia sono state vaccinate 731.539 persone. Sono state quindi somministrate,.Milano, 12 gennaio 2021 - The infezione da coronavirus in Lombardia, zona rossa a rischio dal 16 gennaio, in virtù di a indice Rt salito a 1,24. Le ultime ...