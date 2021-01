Twitter e Facebook precipitano dopo le rivolte al Campidoglio

(Di martedì 12 gennaio 2021) Le aziende tecnologiche stanno cercando di limitare i danni contro i loro siti di social media.lealle condivisioni disono in calo e la piattaforma rivale Parler è stata costretta offline da Amazon. Le azioni dicrollano in Borsa. Cosa sta succedendo a

AnnalisaChirico : Mi fa paura un mondo in cui i CEO di due aziende private (Facebook e Twitter) silenziano un leader politico votato… - Rinaldi_euro : Ho denunciato al #ParlamentoEuropeo alcuni comportamenti arbitrari di #Facebook nell’ottobre del 2019, quando il pr… - AnnalisaChirico : Il bavaglio a un leader votato da 75mln di cittadini mentre Erdogan, Maduro e la Cina possono usare Facebook e Twit… - RChiovenda : RT @todorov_denis: La Russia difende la libertà di parola: Putin firma una legge contro la censura dei media russi su Facebook, Twitter e Y… - Blinky74 : @GiorgiaMeloni Quindi aziende multinazionali come Facebook e Twitter sarebbero ‘la sinistra dei nostri giorni’. Ap… -

AGI - Agenzia Italia

Dopo le rivolte al Campidoglio le condivisioni di Twitter e Facebook sono in calo. Le azioni delle aziende sono crollate in Borsa.Al momento i due social sono ancora in rosso: Facebook perde il 2,60 percento; Twitter il 7,54. I dubbi sulle decisioni prese settimana scorsa dai due social… Leggi ...