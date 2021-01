Tutti a scuola? Sì, ma senza isterismi (e con un presidio medico) (Di martedì 12 gennaio 2021) La frenesia del rientro a scuola per le superiori non è consigliabile se figlia dell’isteria collettiva e se l’indice Rt è ancora alto. La Dad è stata democratica. Chi studiava in presenza ha lavorato anche con la Dad. Il rientro post Dad, in situazione di non sufficienza e sicurezza dei mezzi pubblici, genererebbe diseguaglianze sanitarie, sociali e psicologiche. Chi a scuola con l’auto di papà o la macchinina e chi con i mezzi pubblici, in attesa alle fermate. Fuori dalle scuole, se non si adotteranno comportamenti virtuosi, aumenteranno i giovani positivi asintomatici. Urgente un presidio medico scolastico. Sia il governo (Lucia Azzolina) sia le opposizioni (Matteo Salvini), che le piazza, stanno perdendo la pazienza. Gli studenti della secondaria di II grado debbono tornare a ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) La frenesia del rientro aper le superiori non è consigliabile se figlia dell’isteria collettiva e se l’indice Rt è ancora alto. La Dad è stata democratica. Chi studiava in preha lavorato anche con la Dad. Il rientro post Dad, in situazione di non sufficienza e sicurezza dei mezzi pubblici, genererebbe diseguaglianze sanitarie, sociali e psicologiche. Chi acon l’auto di papà o la macchinina e chi con i mezzi pubblici, in attesa alle fermate. Fuori dalle scuole, se non si adotteranno comportamenti virtuosi, aumenteranno i giovani positivi asintomatici. Urgente unscolastico. Sia il governo (Lucia Azzolina) sia le opposizioni (Matteo Salvini), che le piazza, stanno perdendo la pazienza. Gli studenti della secondaria di II grado debbono tornare a ...

DaniloToninelli : Ma Salvini, che non perde occasione per fare polemiche sulla scuola, lo sa che c'era un accordo tra governo e regio… - AmiciUfficiale : Nella scuola di #Amici20 le lezioni non si sono fermate e i nostri ragazzi hanno continuato a dare il massimo! Vi a… - irachetirigira : Una scuola maltrattata, umiliata, svuotata di contenuti di sostanza, una scuola che crolla in tutti i sensi. I nost… - IlRutto : RT @DaniloToninelli: Ma Salvini, che non perde occasione per fare polemiche sulla scuola, lo sa che c'era un accordo tra governo e regioni… - THEREY0UVRE : @nnewangelh no benny, tu non molli. pensa a tutti i sacrifici e gli sforzi che hai fatto fino ad ora. io non posso… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti scuola Kaladich: scuola non statale di tutti i cittadini, non solo di un’élite [INTERVISTA] Orizzonte Scuola Scuola, Unicef: “Il diritto all’istruzione di qualità per tutti rimanga un obiettivo strategico”

Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia: “Chiediamo che la scuola sia messa al centro delle scelte politiche di questa emergenza”. Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef: “Nel mondo si pre ...

Musei, da dove ripartire: territorio, scuola e università, alleanza col mondo produttivo

Quando terminerà la chiusura forzata, i musei si troveranno di fronte a un paesaggio nuovo. Ecco alcune chiavi su cui dovranno lavorare secondo Francesca Bazoli, presidente di Fondazione Brescia Musei ...

Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia: “Chiediamo che la scuola sia messa al centro delle scelte politiche di questa emergenza”. Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef: “Nel mondo si pre ...Quando terminerà la chiusura forzata, i musei si troveranno di fronte a un paesaggio nuovo. Ecco alcune chiavi su cui dovranno lavorare secondo Francesca Bazoli, presidente di Fondazione Brescia Musei ...